Así se tomarán imágenes del eclipse desde la estratosfera
El 12 de agosto, día en el que podremos disfrutar del eclipse total de sol, se lanzarán varios globos sonda con la intención de conseguir imágenes del eclipse desde la estratosfera. Asistimos al simulacro del lanzamiento en Palencia.
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Semana desapacible, con cielos plomizos y ambiente fresco
A partir del lunes por la tarde llega la inestabilidad. Lloverá durante toda la semana y las temperaturas bajarán considerablemente. El jueves y viernes las máximas rondarán los 13-14 grados.
Aviso amarillo por lluvias que podrían ser intensas especialmente en Álava, Gipuzkoa y Navarra
Tanto Euskalmet como la AEMET activarán avisos amarillos durante la tarde por chubascos tormentosos que podrían ir acompañados de granizo y rachas de viente muy fuertes.
Una línea de tormentas barre Euskal Herria de oeste a este con gran intensidad
Un frente tormentoso ha atravesado Euskal Herria esta tarde, dejando precipitaciones de carácter torrencial. Según los registros de Euskalmet, se han contabilizado hasta 23,8 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos. La tromba de agua se ha originado en la zona oeste para, posteriormente, recorrer con fuerza el resto del territorio.
¿Qué es el Sol?
Lo vemos cada día como un círculo perfecto en el cielo, pero el Sol es mucho más complejo de lo que parece. Desde las manchas que observó Galileo hasta las perturbaciones que sacuden su interior, nos adentramos en la física de nuestra estrella de la mano de la experta Teresa del Río.
Nuevo aviso amarillo por lluvias esta tarde en Euskal Herria
Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de tormentas y granizo.
Aviso amarillo esta tarde por lluvias que pueden dejar más de 15 litros en una hora
Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
La semana arranca con chubascos y tormentas
El viento del norte incidirá negativamente en las temperaturas, con máximas que apenas superarán los 15 grados.
Avisos amarillos en toda Euskal Herria por lluvias tormentosas
Se esperan chubascos intensos a partir de la tarde, acompañados de granizo y rachas de viento.
Mayo se estrena con sol por la mañana y lluvia por la tarde
Euskalmet activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas esta tarde, de 17:00 a 22:00 horas y también el sábado, de 14:00 a 22:00 horas. La inestabilidad será la tónica general estos próximos días, en los que se intercalaran los ratos de sol con chubascos y tormentas. El viento será variable y las temperaturas se mantendrán templadas.