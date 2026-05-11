Eclipse total de sol
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Así se tomarán imágenes del eclipse desde la estratosfera

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ilargiaren itzala Lurraren gainazalean grabatuko dute eguzki-eklipsearen egunean
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EITB

Última actualización

El 12 de agosto, día en el que podremos disfrutar del eclipse total de sol, se lanzarán varios globos sonda con la intención de conseguir imágenes del eclipse desde la estratosfera. Asistimos al simulacro del lanzamiento en Palencia.

Eguraldia Sociedad de Ciencias Aranzadi Eclipses solares Ciencia

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