El Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas entre hoy y el próximo jueves, ya que se prevén máximas de en torno a los 37 grados en estas tres jornadas.



Para este martes se ha establecido el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, ya que se prevén máximas de 34º en la zona de transición y de 36º en el eje del Ebro, aunque en la costa serán de 27º y en la zona cantábrica interior rondarán los 31º.



Para este miércoles continúa el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y por muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En este periodo el termómetro podrá alcanzar los 37º en el eje del Ebro, los 36º en la zona de transición y los 35º en la zona cantábrica interior, mientras que en la costa se quedarán en 29º.



El jueves se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes y muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas, con registros similares a los de la jornada anterior, de 37º en el eje del Ebro y 36º en la zona de transición. Ese día las máximas serán algo más bajas en la zona cantábrica interior (33º) y en la costa (27º).