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Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves

Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
GETXO (BIZKAIA), 21/06/2026.- Varias personas se resguardan del sol en la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este domingo, jornada en la que el Departamento vasco de Seguridad ha elevado la alerta a roja por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados. EFE/ Miguel Toña
Imagen de la playa de Ereaga en Getxo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Abisu horia 37 ºC-rainoko tenperaturengatik ostegunera arte
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas entre hoy y el próximo jueves, ya que se prevén máximas de en torno a los 37 grados en estas tres jornadas.

Para este martes se ha establecido el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, ya que se prevén máximas de 34º en la zona de transición y de 36º en el eje del Ebro, aunque en la costa serán de 27º y en la zona cantábrica interior rondarán los 31º.

Para este miércoles continúa el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y por muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En este periodo el termómetro podrá alcanzar los 37º en el eje del Ebro, los 36º en la zona de transición y los 35º en la zona cantábrica interior, mientras que en la costa se quedarán en 29º.

El jueves se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes y muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas, con registros similares a los de la jornada anterior, de 37º en el eje del Ebro y 36º en la zona de transición. Ese día las máximas serán algo más bajas en la zona cantábrica interior (33º) y en la costa (27º). 

Eguraldia Olas de calor

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