Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
El Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas entre hoy y el próximo jueves, ya que se prevén máximas de en torno a los 37 grados en estas tres jornadas.
Para este martes se ha establecido el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, ya que se prevén máximas de 34º en la zona de transición y de 36º en el eje del Ebro, aunque en la costa serán de 27º y en la zona cantábrica interior rondarán los 31º.
Para este miércoles continúa el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y por muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En este periodo el termómetro podrá alcanzar los 37º en el eje del Ebro, los 36º en la zona de transición y los 35º en la zona cantábrica interior, mientras que en la costa se quedarán en 29º.
El jueves se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes y muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas, con registros similares a los de la jornada anterior, de 37º en el eje del Ebro y 36º en la zona de transición. Ese día las máximas serán algo más bajas en la zona cantábrica interior (33º) y en la costa (27º).
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Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.
Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
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Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.
Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.
Nueva jornada de calor intenso en Navarra, con alertas naranjas en el centro y el Pirineo
Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 41º en la Ribera, que permanece en aviso amarillo, y los 39º en Pamplona y Estella. En la CAV, únicamente estará en vigor el aviso amarillo en sur de Álava.