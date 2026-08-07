AVISO AMARILLO
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Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio

El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas.
Imagen del campo en Elciego. Foto: Koldo Palacios Ruiz de Bergara.
Euskaraz irakurri: Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan lurraldearen hegoaldean 35 gradu inguruko tenperaturengatik
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Agencias | EITB

Última actualización

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado un aviso amarillo por altas temperaturas ante la previsión de que los termómetros alcancen temperaturas próximas a los 35 grados en puntos del sur del territorio.

El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas. Según la previsión del Departamento de Seguridad, las máximas llegarán a los 35 ºC en la zona de transición y a los 36 ºC en el eje del Ebro. En la costa se situarán alrededor de los 27 ºC, mientras que en la zona cantábrica interior alcanzarán los 32 ºC.

Alertas Meteorológicas Eguraldia

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