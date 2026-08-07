Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado un aviso amarillo por altas temperaturas ante la previsión de que los termómetros alcancen temperaturas próximas a los 35 grados en puntos del sur del territorio.

El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas. Según la previsión del Departamento de Seguridad, las máximas llegarán a los 35 ºC en la zona de transición y a los 36 ºC en el eje del Ebro. En la costa se situarán alrededor de los 27 ºC, mientras que en la zona cantábrica interior alcanzarán los 32 ºC.