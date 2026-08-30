Manteniendo la tendencia de julio y agosto, septiembre llegará seco y soleado. El sirimiri del domingo por la tarde puede que no cesará en las próximas horas. No obstante, salvo alguna lluvia débil, la semana se presenta seca y soleada.

Lunes y martes serán los días más nublados, aunque apenas lloverá. La mayor parte de la nubosidad se verá en la vertiente cantábrica, ya que en el resto los cielos estarán despejados. El viento del norte hará que bajen las temperaturas, y en toda Euskal Herria los termómetros estarán por debajo de los 30 grados: en torno a los 23 grados en la costa, y cerca de los 27 en el interior.

A partir del miércoles por la tarde el sol se impondrá con fuerza y las temperaturas empezarán a subir.

De esta forma, la jornada del jueves será calurosa, superando de nuevo los 30 grados en el interior y alcanzando también los 30 en la costa.

El pronóstico no cambia para el viernes, que también será una jornada calurosa y soleada en toda Euskal Herria.