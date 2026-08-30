El tiempo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado

Tanto el lunes como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miercoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa el lunes y el martes.

mendia eguraldia el tiempo ardiak eguzkia
Oiz. Foto: karmelo goikoetxea
Euskaraz irakurri: Giro lehorra eta eguzkitsua irailaren hasieran

EITB

Última actualización

Manteniendo la tendencia de julio y agosto, septiembre llegará seco y soleado. El sirimiri del domingo por la tarde puede que no cesará en las próximas horas. No obstante, salvo alguna lluvia débil, la semana se presenta seca y soleada.

Lunes y martes serán los días más nublados, aunque apenas lloverá. La mayor parte de la nubosidad se verá en la vertiente cantábrica, ya que en el resto los cielos estarán despejados. El viento del norte hará que bajen las temperaturas, y en toda Euskal Herria los termómetros estarán por debajo de los 30 grados: en torno a los 23 grados en la costa, y cerca de los 27 en el interior. 

A partir del miércoles por la tarde el sol se impondrá con fuerza y las temperaturas empezarán a subir.

De esta forma, la jornada del jueves será calurosa, superando de nuevo los 30 grados en el interior y alcanzando también los 30 en la costa.

El pronóstico no cambia para el viernes, que también será una jornada calurosa y soleada en toda Euskal Herria.

Eguraldia Verano Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X