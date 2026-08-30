Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado
Tanto el lunes como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miercoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa el lunes y el martes.
Manteniendo la tendencia de julio y agosto, septiembre llegará seco y soleado. El sirimiri del domingo por la tarde puede que no cesará en las próximas horas. No obstante, salvo alguna lluvia débil, la semana se presenta seca y soleada.
Lunes y martes serán los días más nublados, aunque apenas lloverá. La mayor parte de la nubosidad se verá en la vertiente cantábrica, ya que en el resto los cielos estarán despejados. El viento del norte hará que bajen las temperaturas, y en toda Euskal Herria los termómetros estarán por debajo de los 30 grados: en torno a los 23 grados en la costa, y cerca de los 27 en el interior.
A partir del miércoles por la tarde el sol se impondrá con fuerza y las temperaturas empezarán a subir.
De esta forma, la jornada del jueves será calurosa, superando de nuevo los 30 grados en el interior y alcanzando también los 30 en la costa.
El pronóstico no cambia para el viernes, que también será una jornada calurosa y soleada en toda Euskal Herria.
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Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.
Anuncian crecidas en cauces menores y barrancos de Navarra
Debido a los avisos de lluvias intensas y tormentas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en varias provincias, entre ellas Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la información meteorológica.
El domingo volverá a hacer calor en Euskal Herria
A pesar de que la jornada comenzará con temperaturas bajas — 14 ºC en Vitoria-Gasteiz —, alcanzará los 34 grados en Pamplona y 32 en Bilbao. Por la tarde se podrán producir algunos chubascos tormentosos que localmente podrían ser intensos y con granizo.
Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana
Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.
Llega la lluvia a Euskal Herria
Los primeros chubascos han comenzado ya en la costa vizcaína, y con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a toda Euskal Herria, ocasionalmente acompañada de tormentas y granizo. La CAV, Iparralde y la Ribera estarán bajo aviso amarillo.
El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana
El eje del Ebro está bajo aviso amarillo por temperaturas altas, mientras que el jueves llegará un cambio de tiempo con lluvias y un descenso de las temperaturas.
Nubes y algo de lluvia antes del cambio
El miércoles será una jornada con más nubes, y la lluvia y el descenso de las temperaturas serán los protagonistas a partir del jueves.