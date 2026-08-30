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Un tiroteo deja al menos un muerto y varios  heridos graves en una fiesta "rave" en Suiza

Se han escuchado numerosos disparos en la fiesta que se celebraba en un hipódromo de Aargau.
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Suitza tiroketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tiroketa batek hainbat biktima utzi ditu Suitzako festa "rave" batean

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos una persona ha resultado muerta y otras cinco han sido heridas, algunas de gravedad, en un tiroteo que se ha producido esta madrugada en una fiesta rave en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia en el norte de Suiza.

El responsable ha consegudio fugarse del hipódromo donde se celebraba la fiesta, a la que los organizadores preveían la asistencia de unas 2.500 personas.

Las fuerzas de seguridad ha desplegado un amplio dispositivo, que incluye un helicóptero del Ejército, y ha pedido a la población evitar la zona del hipódromo y en particular una piscina pública cercana, muy concurrida en esa temporada los fines de semana, mientras realiza su operativo de búsqueda del responsable del tiroteo.

Asimismo, se ha pedido a cualquier persona que disponga de grabaciones de vídeo o fotos del momento del suceso que las envíe a la cuenta de la Policía cantonal en redes sociales.

La Policía ha indicado que los posibles motivos y las circunstancias exactas de los hechos todavía no están claras.

Suiza Internacional

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