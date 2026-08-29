Islandia decide si reanuda el proceso de adhesión a la UE

Islandia celebra este sábado un referéndum para decidir si reanuda o no las negociaciones de ingreso a la Unión Europea (UE). Los sondeos apuntan a un pronóstico incierto, aunque se atribuye al "sí" una ligera ventaja. Casi 400 000 islandeses están llamados a las urnas.

Este referendo sería el primer paso en un proceso que incluiría una nueva consulta popular después de que Reikiavik y Bruselas alcanzasen un hipotético acuerdo, que debería superar las reticencias de un país históricamente opuesto a entrar en la UE, aunque forme parte del Espacio Económico Europeo (EEE) desde 1994.

Según las encuestas los partidarios de la continuación de las conversaciones son una ligerísima mayoría, frente a un considerable sector de la población que ha expresado su rechazo al procedimiento, en buena parte por las incógnitas que suscita la adhesión en el sector pesquero, que representa un 40 % de la economía del país.

Islandia comenzó las conversaciones en 2010 para dejarlas aparcadas tres años después por la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La entrada en la Unión Europea podría implicar ceder parte del control del sector a Bruselas, como ha vuelto a avisar durante la campaña del referéndum la líder de la oposición islandesa, Gudrún Hafsteinsdóttir.

La primera ministra Kristrún Frostadóttir y, sobre todo, el liberal ministro de Economía Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, han defendido la adhesión explicando primero a la población que podrían conseguir de Bruselas destacadas concesiones en el sector pesquero y, después, argumentado que la adopción del euro podría comportar un beneficio muy significativo para las empresas islandesas y para el público islandés en general.

Ambos, además, ven al país nórdico en una posición mucho más fuerte que hace 20 años, cuando la crisis económica casi hirió de muerte a sus instituciones financieras y terminó de descarrilar las negociaciones europeas.

Bruselas ha celebrado desde el primer momento la mera posibilidad de que Islandia se incorpore al bloque europeo tras lo que sería un proceso de adhesión relativamente rápido.



