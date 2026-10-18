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Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policía en París

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El fuerte dispositivo desplegado en la capital ha realizado cargas y lanzado gases lacrimógenos contra varias concentraciones convocadas por las redes sociales. 

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