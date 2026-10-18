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Istiluak berriro Parisen, protesten biharamunean
Polizia andana dago hiriburuan, eta sare sozialen bidez deitutako hainbat bilkura desegin dituzte, kargak eginez eta negarra eragiteko gasa jaurtiz.
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