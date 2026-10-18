MOBILIZAZIOAK FRANTZIAN
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Istiluak berriro Parisen, protesten biharamunean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Polizia andana dago hiriburuan, eta sare sozialen bidez deitutako hainbat bilkura desegin dituzte, kargak eginez eta negarra eragiteko gasa jaurtiz. 

Frantzia París Manifestazioak Munduko albisteak

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