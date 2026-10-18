Macron responsabiliza a la extrema izquierda de la violencia y muestra su apoyo a policía y comerciantes

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha responsabilizado este domingo a "extremistas de la extrema izquierda" de la violencia desatada el sábado en las protestas por el encarecimiento de la vida, ha mostrado su apoyo a la policía y a los comerciantes y ha subrayado que quienes causaron daños en las protestas del sábado "tienen que pagar".

"Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de extrema gravedad. Ayer, sábado 17 de octubre, extremistas de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes (...), saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos. ¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? (…) ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza", ha asegurado Macron en una declaración solemne televisada que ha comenzado a las 20:00 de este domingo.

Ha reconocido que los servicios de información de la policía subestimaron la violencia de la jornada de protestas del sábado y ha dicho que ha pedido al Gobierno que saque todas las consecuencias y que lo haga con transparencia.

"Ayer, los agentes del orden, a pesar de su profesionalidad, fueron objeto de una violencia sin precedentes. He pedido al gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias sobre la recopilación de inteligencia y que haya total transparencia. Las investigaciones se llevarán a cabo con la máxima firmeza", ha explicado Macron en su discurso.

"Quienes han destruido deben pagar, quienes intentaron derrocar la República rendirán cuentas", ha advertido.

El presidente francés ha instado a los partidos políticos y a los sindicatos a condenar "sin ambigüedad" los actos violentos registrados durante las protestas y ha afirmado que Francia "necesita orden" y no una escalada de las tensiones.

Mélenchon: "La crisis en Francia podría volverse incontrolable si Macron no da soluciones"

Por su parte, el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha advertido este domingo de que la situación en Francia podría volverse "incontrolable" si el presidente, Emmanuel Macron, continúa, a su juicio, dejando que se agrave la crisis social sin responder a las reivindicaciones de los manifestantes.



"Si Macron continúa jugando a que se deteriore la situación, ésta corre el riesgo de volverse incontrolable", ha afirmado Mélenchon en una entrevista en LCI, poco antes del discurso televisado que el presidente ha pronunciado, en la víspera de emprender un viaje de cuatro días a varios países del golfo Pérsico, algo que ha afeado que haga en este momento.



El dirigente izquierdista ha acusado además al Gobierno de haber permitido que las tensiones se acumularan en las movilizaciones de los estudiantes para pedir mejoras en la educación y ha criticado la respuesta de las autoridades, que según ha dicho, ha contribuido a alimentar un ciclo de enfrentamientos y violencia policial: "No pasa nada durante más de diez días y, de repente, hay policías en las puertas de los institutos y comienzan todo tipo de episodios violentos".

El líder de Los Republicanos pide la declaración del estado de emergencia en Francia

El líder del partido conservador francés Los Republicanos, Bruno Retailleau, ha emplazado al presidente francés, Emmanuel Macron, a declarar el estado de emergencia en respuesta a los graves disturbios.

"Le pido solemnemente que asuma sus responsabilidades y decrete el estado de emergencia para proteger a los franceses", ha publicado Retailleau en redes sociales.

El dirigente conservador ha reaccionado al "muy preocupante" mensaje a la nación dirigido por Macron en la televisión. "El Presidente de la República parece totalmente desbordado, incapaz de oponer la fuerza del Estado al desorden que amenaza a la República", ha argumentado.

La extrema derecha francesa exige a Macron que pida perdón y que se vaya

Jordan Bardella, presidente de del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), ha pedido al jefe del Estado que pida perdón y que deje el cargo, al considerar que no sabe responder adecuadamente a la situación del país en el contexto de las protestas.



Ha calificado de "lamentable" el mensaje a la nación por su respuesta "cobarde y desorientada": "Lamentable alocución de Emmanuel Macron. Este poder cobarde y desorientado no tiene ya nada que decir a los franceses, nada que proponerles", ha afirmado Bardella en un mensaje publicado en redes sociales.