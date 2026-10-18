Francia despierta este domingo con la "resaca" de las protestas del 17 de octubre. Las masivas movilizaciones sociales han dejado una persona fallecida, centenares de heridos, casi 2000 detenidos, cargas policiales y cuantiosos daños materiales. La rabia se tornó en violencia y hubo destrozos en mobiliario urbano, barricadas, pillajes y asaltos a edificios públicos, como el Ayuntamiento de Limoges (suroeste), que ha quedado totalmente destruido por las llamas. Los bomberos han dado por controlado el incendio este domingo.

En cuanto al coste humano, una persona falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la capital francesa, según ha informado este domingo la Prefectura de París. Además, un joven perdió la mano en Saint Étienne (sureste) al explotarle una granada lanzada por la policía. Hay centenares de heridos, entre ellos 500 policías, gendarmes y bomberos.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha actualizado la cifra de arrestos, que se eleva este domingo a los 1800, 855 corresponden al área metropolitana de París y 160 a Lyon.



La Prefectura de Policía de París ha recordado que la consigna del primer ministro, Sébastien Lecornu, es que esas personas "deben responder de sus actos" y hacer frente a las consecuencias civiles y penales que se derivan de sus hechos.

Las protestas, convocadas por diversos colectivos, en particular estudiantes, pero también sindicatos y antiguos líderes del movimiento de los 'chalecos amarillos', sacaron a la calle a 550 000 personas en toda Francia, según Nuñez, y a más de 800 000, según los organizadores.

En Iparralde, la manifestación de Baiona fue multitudinaria. Tras la marcha, los manifestantes bloquearon la autopista A63 y hubo incidentes y cargas frente a la Subprefectura.

24 horas después, los estragos en calles, edificios públicos y comercios son evidentes: vitrinas de negocios totalmente destrozadas, barricadas en las calles, daños y pintadas en ayuntamientos como el de Marsella (sur) o Lille (noroeste)

Las llamas calcinan el Ayuntamiento de Limoges

El incendio que causó graves daños en el Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX, ha quedado controlado este domingo, mientras los bomberos trabajaban para extinguir los últimos focos, según ha informado el prefecto del departamento francés de Haute-Vienne, Maurice Barate.

Según las autoridades locales, varios manifestantes forzaron la entrada al edificio y prendieron fuego en su interior, tras lo cual las llamas se extendieron a las plantas superiores y alcanzaron la cubierta, que terminó derrumbándose.

El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, ha condenado el ataque. "Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público", ha declarado.