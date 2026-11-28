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Preocupación en Lesbos tras la marcha de la mayor parte de las organizaciones humanitarias que asistían a los refugiados
A tan solo 14 kilómetros de Turquía, Lesbos sigue siendo refugio para miles de personas que buscan una nueva oportunidad en Europa. Mientras esperan una respuesta a las peticiones de asilo, los jóvenes tienen claro lo que quieren: trabajar, pagar impuestos y vivir en un lugar seguro.
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