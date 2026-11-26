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Decenas de muertos en Indonesia por la inundación de una mina ilegal
Euskaraz irakurri: Dozenaka hildako Indonesian, mehategi ilegal bat urperatzearen ondorioz
Decenas de personas han muerto al inundarse dos pozos no autorizados de una mina en la isla indonesia de Java. La empresa estatal Antem, propietaria de la explotación, ha declarado que desconocía la actividad y que se tomarán medidas legales contra los responsables.
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