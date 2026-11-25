El joven de Barcelona fue detenido el pasado 13 de noviembre en Florida, mientras ayudaba a un amigo en una mudanza. Llevaba cuatro años estudiando en una universidad de Missouri con visado hasta 2029. Sin embargo, ahora cursaba los estudios online y la universidad le había anulado el permiso de residencia, sin tener conocimiento de ello. El ICE sostiene que el joven se encontraba en situación irregular en Estados Unidos y que permanecerá en el centro de internamiento hasta que se ejecute su deportación. La Generalitat y el Ministerio de Exteriores trabajan de forma coordinada para agilizar las gestiones y facilitar su regreso a Cataluña.