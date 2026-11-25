¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
La abogada del joven catalán detenido por el ICE en EE.UU. : “Le están tratando como si fuera un delincuente y está muy angustiado”
El joven de Barcelona fue detenido el pasado 13 de noviembre en Florida, mientras ayudaba a un amigo en una mudanza. Llevaba cuatro años estudiando en una universidad de Missouri con visado hasta 2029. Sin embargo, ahora cursaba los estudios online y la universidad le había anulado el permiso de residencia, sin tener conocimiento de ello. El ICE sostiene que el joven se encontraba en situación irregular en Estados Unidos y que permanecerá en el centro de internamiento hasta que se ejecute su deportación. La Generalitat y el Ministerio de Exteriores trabajan de forma coordinada para agilizar las gestiones y facilitar su regreso a Cataluña.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Encarcelado un estudiante catalán en un centro de internamiento en Georgia tras ser detenido por el ICE
EN DIRECTO
Hace min.
Nvidia se dispara un 31,5 % y arrastra a las bolsas tecnológicas asiáticas
EN DIRECTO
Hace min.
“Esto no es GTA VI”: Francia alerta del auge de la violencia con pirotecnia en institutos
EN DIRECTO
Hace min.
Jensen Huang vuelve a la presidencia de Nvidia y dispara las acciones en bolsa
EN DIRECTO
Hace min.
Ecologistas en Acción califica la cumbre COP31 como una de las peores de la historia
EN DIRECTO
Hace min.
Amenazas de bomba en más de mil escuelas alemanas y danesas
EN DIRECTO
Hace min.
Decenas de muertos en el incendio de una fábrica de caramelos en Indonesia
EN DIRECTO
Hace min.
Los tres grandes sindicatos belgas marchan contra los recortes del Gobierno de De Wever
EN DIRECTO
Hace min.
La amante de Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia, mantuvo contacto con el espionaje chino mientras duró la relación, según el 'NY Times'
Cargar más