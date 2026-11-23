Los sindicatos belgas llevan este lunes a las calles de Bruselas su rechazo a los recortes del Gobierno del primer ministro, Bart de Wever, que negocia con sus socios un ajuste de 10 000 millones de euros hasta 2029.



La concentración tiene su inicio en la estación de Bruselas-Norte, según la convocatoria de los tres principales sindicatos del país: la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC), la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB) y el liberal Synova.



Los sindicatos, que piden una gran movilización ciudadana junto a mutuas, ONG y organizaciones juveniles, ecologistas, culturales y feministas, denuncian el encarecimiento de la energía, los alquileres y otros gastos básicos y rechazan que se vuelva a cuestionar la indexación automática de salarios y prestaciones.



Esperan superar los entre 30 000 y 50 000 participantes de la anterior manifestación nacional, del 9 de octubre, a la que solo se sumaron CSC y FGTB, según la agencia belga.



El espacio aéreo belga permanecerá cerrado hasta esta noche por una huelga de controladores, según la empresa encargada del control aéreo Skeyes, y los aeropuertos de Bruselas-Zaventem y Charleroi han cancelado todos sus vuelos en ese periodo.



En Bruselas, la red de transporte público Stib solo mantiene dos de las cuatro líneas de metro y se prevén parones en la gran mayoría de los tranvías y autobuses.



