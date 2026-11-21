Un carguero ruso, el Sparta II, ha quedado anclado este sábado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones, que han causado un incendio a bordo, un ataque que Moscú atribuye a Ucrania, al igual que Helsinki, donde apoyan el derecho de los ucranianos a defenderse.

El barco, de 120 metros de eslora, ha sido atacado por dos drones cuando se dirigía a Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico, según ha denunciado el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

El gobernador regional ruso ha dicho que el ataque se ha producido "en aguas neutrales del golfo de Finlandia, a tres millas náuticas de la frontera de la Federación Rusa".

Sin embargo, desde la Guardia Fronteriza finlandesa, su comandante, Ilja Iljin, ha señalado que los drones ucranianos han impactado sobre el barco en aguas rusas.



Tras el ataque, el buque se dha desplazado "a la deriva desde aguas internacionales hasta aguas territoriales finlandesas, en la parte oriental del golfo de Finlandia", ha indicado en un comunicado la Guardia Fronteriza finlandesa.



"La situación no supone ningún peligro para el resto del tráfico marítimo", según las autoridades fronterizas finlandesas.



La Guardia Fronteriza ha precisado que sobre el Sparta II se ha establecido una zona restringida por motivos de seguridad.



"No se ha detectado ningún daño medioambiental", ha precisado la autoridad fronteriza finlandesa, que informa de que el barco ha quedado anclado antes de poder ser evacuada la tripulación.



El barco, que había servido en el pasado para el transporte de armas rusas, contaba con una tripulación de 16 personas.



Por su parte, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha indicado en su cuenta de X que "las autoridades finlandesas están manejando la situación", marcada por un incendio en el barco cuyo "humo se extiende hacia nuestras áreas cercanas".



Orpo también ha señalado que "Ucrania tiene derecho a defenderse contra el agresor", al aludir al ataque contra el Sparta II.

