Un carguero con bandera maltesa ha encallado esta madrugada en una playa de la localidad de Lit-et-Mixe, en las Landas, después de que los fuertes vientos lo empujaran hacia la costa. 19 de sus 22 tripulantes han tenido que ser evacuados en helicóptero.

Según la prefectura marítima del Atlántico y la prensa local, el suceso ha tenido lugar hacia la 1:00 de la madrugada. Al parecer, el buque de nombre 'Miro G', ha perdido el anclaje de emergencia cuando intentaba mantenerse a salvo del fuerte oleaje y las rachas de viento.

Las autoridades han puesto en marcha el Plan de Vizcaya, un mecanismo de cooperación franco-española que ha movilizado desde Bilbao un remolcador de salvamento en alta mar.

El carguero tiene 169 metros de eslora y se dirigía al puerto francés de Ruan. Se encontraba a unas tres millas náuticas (5,6 kilómetros) de la costa cuando ha comenzado a tener dificultades de maniobra. Según las primeras informaciones, se encontraba vacío y no transportaba mercancías.

Los 19 marineros evacuados han sido trasladados en helicóptero a un centro de alojamiento de emergencia habilitado en Saint-Julien-en-Born, mientras que otros tres tripulantes permanecen a bordo para colaborar en las tareas de seguridad del buque y facilitar las operaciones posteriores.

Las autoridades han requerido al armador adoptar todas las medidas necesarias para eliminar cualquier peligro y limitar el posible impacto medioambiental del accidente. En estos momentos evalúan la posibilidad de remolcar el carguero para retirarlo de la playa, cuyo acceso ha quedado prohibido.

