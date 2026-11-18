¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Xi recibe a Trump y Putin antes de la reunión a tres de este jueves en Shenzhen
Los presidentes de China, Xi Jinping, Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, celebrarán una reunión a tres, este jueves, en el complejo Kylin Villa de Shenzhen (China), sin que de momento haya agenda clara ni consenso sobre los asuntos a discutir.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los demócratas ganan en Alaska el último escaño en juego y refuerzan su control en el Senado
EN DIRECTO
Hace min.
La oposición arrebata a Netanyahu el control del Parlamento de Israel con la elección de Kahana
EN DIRECTO
Hace min.
Nvidia gana casi 60 000 millones en el tercer trimestre, un 105 % más que el año pasado
EN DIRECTO
Hace min.
La cumbre económica de Asia-Pacífico abre sus puertas con la mirada puesta en el histórico encuentro entre Trump, Putin y Xi
EN DIRECTO
Hace min.
Ucrania golpea el puente de Crimea y Rusia anuncia que será restaurado
EN DIRECTO
Hace min.
Los partidos árabes acusan a Netanyahu de orquestar un fraude electoral
EN DIRECTO
Hace min.
Cinco países europeos crearán en Ruanda el primer centro de deportación de migrantes
EN DIRECTO
Hace min.
Depardieu admite dos agresiones sexuales y pide disculpas a sus víctimas
EN DIRECTO
Hace min.
Jensen Huang analiza volver como consejero delegado de Nvidia, según el 'Financial Times'
Cargar más