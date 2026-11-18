La empresa tecnológica estadounidense Nvidia ha logrado un beneficio neto de 65 287 millones de dólares (unos 59 335 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, lo que supone elevar sus ganancias en un 105 % respecto al año anterior, en sus primeras cuentas trimestrales con Jensen Huang fuera de la directiva tras el escándalo relacionado con sus infidelidades.

El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia ha divulgado en las últimas horas que acumula un beneficio neto de 183 297 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 % mas interanual.

Estos resultados son anteriores a la reciente crisis en Nvidia, que ha desembocado en la dimisión del que fuera su director ejecutivo (CEO) los últimos 33 años, Jensen Huang, por un escándalo en torno a sus relaciones extramaritales, incluyendo una con una presunta espía china.