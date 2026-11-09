Nvidia investiga a su fundador por su relación con una espía china

Escándalo internacional en el que confluyen un posible espionaje chino, una infidelidad y el futuro de la empresa norteamericana Nvidia, líder en hardware y software de inteligencia artificial (IA): el Consejo de Administración de la empresa ha abierto una investigación independiente, toda vez que su consejero delegado, Jensen Huang, habría mantenido relaciones con la empresaria china Alice Huang, que resultó ser una espía del Gobierno de China, según informes de inteligencia de Estados Unidos.

La junta directiva de la compañía ha comunicado que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo, Huang, ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

Horas antes, el medio Axios publicó un correo que el ejecutivo habría escrito para remitir a sus empleados, reconociendo la infidelidad a su esposa. “Mis acciones le hacen daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que he hecho”, decía. Posteriormente, The New York Times dio a conocer que el gobierno de Trump señaba a la empresaria china -identificada como Alice Huang y que mantuvo una relación con el directivo de Nvidia- por su condición de espía del Ministerio de Seguridad de China.

La mujer, según documentación americana, estaba reclutada para recopilar datos sobre el empresario. El objetivo de la mayor agencia de espionaje de Pekín sería obtener más información sobre los chips de IA estadounidenses, y gozar de influencia para poner los chips más avanzados a disposición de China.

El affaire pasa factura a la empresa

La empresa asegura que "no tiene motivos para creer que la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia hayan estado en peligro", y añade que "el consejo da prioridad a la seguridad nacional y económica, fundamental para los intereses de Nvidia y sus accionistas".

Al confirmarse la noticia, las acciones de la compañía en la bolsa cayeron un 6% y acumulan ya una caída del 26% desde sus máximos históricos, registrados a principios de octubre. Los resultados electorales también hicieron mella a la compañía, ya que la victoria demócrata podría frenar el desarrollo de proyectos de IA.