Los cuerpos encontrados en la casa del atacante de Cracovia son sus padres y hermana

La Policía Polaca ha confirmado que los tres cadáveres hallados en el domicilio del autor del tiroteo registrado este sábado en la Plaza Mayor de Cracovia corresponden a sus padres -de 53 y 52 años- y a su hermana -de 20 años-, según ha informado el portavoz policial Andrei Fiyolek. Los tres presentaban heridas de bala y, de acuerdo con las primeras hipótesis, habrían fallecido a consecuencia de ellas.

Los cuerpos fueron encontrados durante una intervención policial desarrollada el mismo sábado por la noche en la vivienda familiar, situada en Ostrowiec Swietokrzyski, a aproximadamente dos horas en coche del noreste de Cracovia. Previamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, había señalado que las víctimas podrían pertenecer al entrono más cercano del sospechoso.

El atacante, de 24 años, irrumpió alrededor de las 15:00 horas en la emblemática Plaza Mayor de Cracovia con un vehículo que circulaba a gran velocidad. Enmascarado y vestido con prendas similares a un uniforme, comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar, lo que desató el pánico y llevó a numerosos transeúntes buscaran refugio en cafeterías, restaurantes y edificios próximos.

El balance oficial del ataque asciende a seis fallecidos y 16 heridos, entre los que se encuentran dos agentes de Policía y el propio sospechoso, que se encuentra en "estado crítico" y está siendo intervenido quirúrgicamente. Además, varias de las personas heridas permanecen en estado grave o crítico.

Las circunstancias y el móvil del ataque continúan bajo investigación. El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, ha señalado que las primeras pesquisas apuntaban a que el sospechoso mantenía "opiniones muy radicales", si bien por el momento no se ha establecido una motivación concreta.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en la casa de sus propias padres, ya que su padre tenía permiso de armas.

Ante la gravedad de lo sucedido, el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha firmado el decreto que establece el 8 y el 9 de noviembre como jornadas de luto nacional. La medida, que requería también la firma del jefe del Gobierno, ha sido respaldada por Tusk, quien ha anunciado que "el domingo y el lunes serán días de duelo nacional en Polonia".

