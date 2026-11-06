¿Qué se sabe de las amenazas de bomba falsas?

Una serie de avisos falsos de bomba han puesto de nuevo en alerta a varias aerolíneas y aeropuertos europeos, entre ellos Madrid, Copenhague, Varsovia, Lisboa, Venecia, París o Praga, después de que la víspera se registrasen casi una treintena de incidentes de este tipo y de alertas similares durante esta semana.

Amenazas a la aviación y los medios de comunicación

Sin embargo, este viernes las amenazas se han extendido y las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ y otros medios locales han tenido que ser evacuados tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, según han informado fuentes oficiales.

La cadena de televisión británica Sky News también ha recibido una "amenaza de seguridad".

Guerra híbrida

El Gobierno irlandés ha advertido este viernes que la reciente ola de amenazas falsas de bomba contra la aviación y medios de comunicación en Europa podría formar parte de una “campaña coordinada de desestabilización”.

Ante esta situación, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido la necesidad de reforzar la inversión en defensa y seguridad para blindar las infraestructuras civiles.Meloni ha advertido de que los objetivos de este tipo de ataques son ahora "las infraestructuras civiles, los bienes alimentarios, los hospitales y los medios de transporte", una situación que, según ha recalcado, respalda la línea estratégica que viene sosteniendo su Ejecutivo, recordando que cuando hablan de gastos de defensa y seguridad, “no estamos hablando simplemente de armas: estamos hablando de garantizar la cotidianidad de los ciudadanos”.

Por su parte, el ministro de Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha asegurado que se sabrá quién está detrás de todas estas amenazas, ha los que ha sumado los ataques a los frigoríficos en Europa, que ha calificado de "agresiones híbridas".

Albares lo atribuye a que hay actores en el mundo que intentan debilitar a Europa porque es el gran bastión de la democracia y la "gran esperanza".

Este hecho, ha precisado, es algo que "molesta a aquellos que prefieren la ley del más fuerte" y que Europa "vuelva a la Ley de la Selva". Cree que con estos ataques se intenta dividir a los europeos para debilitar el proyecto de la Unión Europea.