Falsas amenazas de bomba afectan a una decena de vuelos europeos

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba ha afectado a al menos una docena de vuelos y aeropuertos de Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Dinamarca. También el martes varias alertas obligaron a activar amplios dispositivos de seguridad.

Varios aviones de pasajeros han tenido que ser desviados de su trayectoria por alertas de bomba para aterrizar en diferentes puntos, desde bases aéreas hasta aeropuertos comerciales. En todos los casos, tras las inspecciones de seguridad, no han encontrado artefactos explosivos.

En otros casos, los aviones han podido llegar a su destino, y los equipos de artificieros tampoco han encontrado ninguna amenaza real dentro.

Se trata de vuelos que unían destinos dentro de Europa. Estas falsas amenazas han afectado a diversas empresas de aviación como Ryanair, Wizz Air, Finnair y LOT.

En otro caso, en Varsovia (Polonia), una de las pistas ha tenido que ser cerradas tras una posible amenaza a un vuelo de LOT con destino París. Además, en el aeropuerto de Copenague, una falsa alarma ha obligado a desplegar efectivos policiales y militares.