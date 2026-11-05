Eñaut Elorrieta: “En este disco confluyen todos mis anteriores caminos”

Festina lente ya está en la calle. ¿Con qué ánimo encaras el momento de entregar al público algo que ha sido solo tuyo durante tanto tiempo?

Tenía muchas ganas, porque han pasado ya varios meses desde que lo grabamos. Necesitaba soltarlo, ya lo he hecho y es cierto: ya no es mío, es vuestro.

¿Qué relación tienes con tu música publicada y con la recepción del público?

Ahora, tengo curiosidad, atención e interés por cómo lo habéis recibido. Lo que pasa es que yo lo he escuchado tanto por trabajo, le he dado ya tantas vueltas, que después no lo escucho más. Me ha pasado lo mismo con los anteriores discos.

¿Ni siquiera para preparar los conciertos?

Ni siquiera para eso, ya que para los ensayos grabamos algunas cosas en el local y trabajamos sobre ellas. No vuelvo a las grabaciones originales. Creo que acabo totalmente harto.

El disco se titula Festina lente, que podríamos traducir como “apresúrate despacio”. No sé si es una declaración de intenciones o simplemente se relaciona con la música.

Diría que ambas cosas. Los que más me interesa es ver dos fuerzas opuestas no enfrentadas entre sí, sino buscando un equilibrio entre ellas, como si fueran dos polos que buscan un equilibrio entre ambos.

Creo que la tensión resultante de esa búsqueda es palpable en muchas canciones. Se siente claramente en las canciones de The National o en “Aira nazazu”, por ejemplo, si hablamos de mi disco. Se hace hincapié en ese momento en el que algo está por ocurrir, el instante anterior a que rompa la ola. La canción va elevándose, pero no termina de explotar y se mantiene la tensión.

Creo que en esa tensión reside una clave muy importante de mi música.