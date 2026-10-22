Vuelve Exkixu
El grupo del cantante Alex Sardui ofrecerá un concierto el próximo 17 de abril en el Bilbao Arena. Las entradas se pondrán a la venta el viernes, 23 de octubre.
Vuelve Exkixu, y el grupo ya ha anunciado un concierto para el próximo 17 de abril en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla, en Bilbao. Las entradas para esa actuación se pondrán a la venta este viernes, 23 de octubre, a las 10:00 horas a través de los portales exkixu.eus y haziberri.eus.
Exkixku vuelve con nueva formación 31 años después de publicar su segundo y último disco, Gaua heldu orduko. Junto al cantante, Alex Sardui, están el bajista Ekain Alzola (Gatibu), el guitarrista Beñat Serna y el batería Jon Fresko (Ken Zazpi), el albokari original del grupo, Iñigo Ibarretxe, y Jon Eguskiza a la trikitixa. El músico Jose Alberto Batiz también acompaña al grupo como productor musical, , y el encargado de la regrabación de su clásico “Amaiur” ha sido Iñigo Etxebarrieta.
Exkixu se separó en 1997, y volverá 30 años después. La cita en Bilbao será “el punto de partida de su regreso”, según han explicado esta mañana en una comparecencia en Bilbao.
El grupo publicó dos discos, Exkixu (1993) y Gaua heldu orduko (1995). Canciones como “Sua, sua”, “Aurkitu zintudan”, “Agur”, “Sorginen leizean”, “Amaiur” y “Loretxoa”, versión de la canción de Benito Lertxundi, fueron muy populares.