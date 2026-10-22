Vuelve Exkixu, y el grupo ya ha anunciado un concierto para el próximo 17 de abril en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla, en Bilbao. Las entradas para esa actuación se pondrán a la venta este viernes, 23 de octubre, a las 10:00 horas a través de los portales exkixu.eus y haziberri.eus.

Exkixku vuelve con nueva formación 31 años después de publicar su segundo y último disco, Gaua heldu orduko. Junto al cantante, Alex Sardui, están el bajista Ekain Alzola (Gatibu), el guitarrista Beñat Serna y el batería Jon Fresko (Ken Zazpi), el albokari original del grupo, Iñigo Ibarretxe, y Jon Eguskiza a la trikitixa. El músico Jose Alberto Batiz también acompaña al grupo como productor musical, , y el encargado de la regrabación de su clásico “Amaiur” ha sido Iñigo Etxebarrieta.