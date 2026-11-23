Esta nueva tanda de grupo se une a los ya anunciados The xx, Teddy Swims, Pixies, The War on Drugs, alt-J, Amelie Lens presents AURA, Bonobo, Jack Johnson, Two Door Cinema Club, Viva Suecia, Alcalá Norte, Indabe, Fat Dog, Martin, Merina Gris, Toc, Paris Jackson y Violet Grohl, entre otras y otros.

La organización del festival adelanta que próximamente desvelará más nombres que se sumarán al cartel del festival. Los bonos de venta general cuestan 175 euros (+ “gastos”) hasta el próximo 30 de noviembre.