Lykke Li, Of Monsters and Men y Vetusta Morla se suman al Bilbao BBK Live
El festival Bilbao BBK Live, que celebrará su próxima edición los días 8, 9 y 10 de julio en Kobetamendi, suma a su cartel a la artista sueca Lykke Li, Of Monsters and Men, Vetusta Morla, Sanguijuelas del Guadiana, Triángulo de Amor Bizarro, Club Romántico: Dngdngdng b2b Florentino, 1111 y Perfecto Miserable.
Esta nueva tanda de grupo se une a los ya anunciados The xx, Teddy Swims, Pixies, The War on Drugs, alt-J, Amelie Lens presents AURA, Bonobo, Jack Johnson, Two Door Cinema Club, Viva Suecia, Alcalá Norte, Indabe, Fat Dog, Martin, Merina Gris, Toc, Paris Jackson y Violet Grohl, entre otras y otros.
La organización del festival adelanta que próximamente desvelará más nombres que se sumarán al cartel del festival. Los bonos de venta general cuestan 175 euros (+ “gastos”) hasta el próximo 30 de noviembre.
FESTIVAL DE MÚSICA