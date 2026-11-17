El festival Azkena Rock desvela su cartel por días
El festival rockero de Euskal Herria por excelencia, el Azkena Rock Festival, celebrará su 25º aniversario los días 17, 18 y 19 de junio de 2027 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. Hoy, el festival ha anunciado la distribución por días de los 60 artistas anunciados.
La primera jornada arrancará con la distorsión a todo trapo. Marilyn Manson y Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators serán los principales nombres de una jornada en la que también estarán John Garcia, voz original de Kyuss, Rival Sons, The Southern River Band, Parker Barrow y The Clayton.
El viernes reunirá a Patti Smith, que regresará a Mendizabala en formato cuarteto tras su actuación de 2022, Wilco, 16 Horsepower, Billy Bragg, The Waterboys, Billy Talent, Girls Against Boys, Nick Lowe junto a Los Straitjackets, Super 400, The Drones, Cherry Poppin’ Daddies. The Bird y Barrrk.
El cierre de la edición estará encabezado por Bad Religion, a los que acompañarán Cockney Rejects, Bratakus, Michael Monroe tocando los clásicos de Hanoi Rocks, Dave Alvin & The Guilty Ones, Old 97’s, American Aquarium, Twin Temple, Foxy Shazam, The Bevis Frond, Cala Vento, y Marte Lasarte.
Jueves 17 de junio
JOHN GARCIA MARILYN MANSON PARKER BARROW RIVAL SONS SLASH ft. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS THE CLAYTON THE SOUTHERN RIVER BAND
Trashville Allstars & Friends DEAD ELVIS & HIS ONE MAN GRAVE LES GREENE REVEREND BEAT-MAN & MILAN SLICK THE CYBORGS THE URBAN VOODOO MACHINE
Strawhouse DEKE DICKERSON JERRON PAXTON PETER BRUNTNELL
Viernes 18 de junio
16 HORSEPOWER BARRRK BILLY BRAGG BILLY TALENT CHERRY POPPIN’ DADDIES GIRLS AGAINST BOYS NICK LOWE & LOS STRAITJACKETS PATTI SMITH QUARTET SUPER 400 THE BIRD EXPERIENCE THE DRONES THE WATERBOYS WILCO
Trashville Allstars & Friends BÁRBARA Y REY BLIND RAGE & VIOLENCE DEMENTED ARE GO LOS STRAITJACKETS OLD TIME SPOOKS
Strawhouse HAYSEED DIXIE JOANA SERRAT THE COMPLETE RECORDINGS OF HEZEKIAH PROCTER TULSA
Sábado 19 de junio
AMERICAN AQUARIUM BAD RELIGION BETH HART BRATAKUS CALA VENTO COCKNEY REJECTS DAVE ALVIN & THE GUILTY ONES FOXY SHAZAM MARTE LASARTE MICHAEL MONROE plays HANOI ROCKS OLD 97’s THE BEVIS FROND TWIN TEMPLE
Trashville Allstars & Friends BOB LOG III MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO TEAR DUNGEON THE BANK ROBBERS WILD BILLY CHILDISH & CTMF
Strawhouse DAVE HAUSE LILLY HIATT NICK LOWE