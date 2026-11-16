Bulego ofrecerá este sábado siete actuaciones acústicas en los siete territorios de Euskal Herria
Comenzando a las 09:00 en Maule y terminando a las 21:30 en Pamplona, han programado conciertos acústicos también en Donapaleu, Baiona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
Este sábado, 21 de noviembre, el cuarteto Bulego ofrecerá siete conciertos acústicos en pequeños locales de los siete territorios de Euskal Herria para inaugurar la era de “amore”, su tercer disco, que publicará en enero. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.
La gira de un día empezará a las 09:00 horas en Maule (Pitxu gaztetxea), y continuará en Donapaleu (Aldaka gaztetxea, 10;40), Baiona (12:45, Kalostrape, dentro de la programación de la manifestación organizada por Euskal Konfederazioa), San Sebastián (14:40, Baga Biga Faktoria), Bilbao (17:00, Lumiere), Vitoria-Gasteiz (19:00, Parral) y, para terminar, Pamplona (21:30, Txalaparta).
El cuarteto lanzará amore, su tercer disco largo, en enero de 2027.
BULEGO
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