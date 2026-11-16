21 de noviembre    

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Bulego ofrecerá este sábado siete actuaciones acústicas en los siete territorios de Euskal Herria

Comenzando a las 09:00 en Maule y terminando a las 21:30 en Pamplona, han programado conciertos acústicos también en Donapaleu, Baiona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz. 

BULEGOk urtebeteko isilaldia amaitu du, ZUGATIK singlearekin
Oficina. Foto: Penélope Cerezo.
Euskaraz irakurri: Bulegok zazpi emanaldi akustiko egingo ditu larunbatean, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan

EITB

Última actualización

Este sábado, 21 de noviembre, el cuarteto Bulego ofrecerá siete conciertos acústicos en pequeños locales de los siete territorios de Euskal Herria para inaugurar la era de “amore”, su tercer disco, que publicará en enero. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

La gira de un día empezará a las 09:00 horas en Maule (Pitxu gaztetxea), y continuará en Donapaleu (Aldaka gaztetxea, 10;40), Baiona (12:45, Kalostrape, dentro de la programación de la manifestación organizada por Euskal Konfederazioa), San Sebastián (14:40, Baga Biga Faktoria), Bilbao (17:00, Lumiere), Vitoria-Gasteiz (19:00, Parral) y, para terminar, Pamplona (21:30, Txalaparta).

El cuarteto lanzará amore, su tercer disco largo, en enero de 2027.

BULEGO

Bulego rompe un año de silencio con "Zugatik"

EITB

El grupo de Azkoitia publica hoy 9 de noviembre el primer adelanto de su tercer álbum, un trabajo estrictamente conceptual que explora el poder del amor a través de 15 canciones, utilizando para ello elementos del teatro griego clásico.

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BULEGOk urtebeteko isilaldia amaitu du, ZUGATIK singlearekin
18:00 - 20:00
Bulego rompe un año de silencio con "Zugatik"
Música vasca Conciertos Música

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