El bilbaíno Adrián Romero, premiado con un Latin Grammy en la noche de Rosalía
El diseñador bilbaíno se llevó el premio al mejor diseño de empaque por su trabajo en el disco “La vida era más corta” del argentino Milo J. La artista catalana se llevó seis premios, entre ellos los de álbum del año (Lux) y canción del año (“La perla”).
El diseñador bilbaíno Adrián Romero, se ha llevado esta noche en Las Vegas el premio Latin Grammy al mejor diseño de empaque por su trabajo, junto a Justo Javier Benedetto y Milo J, en el disco La vida era más corta, del propio Milo J., músico argentino que se ha llevado esta noche tres premios, el de mejor empaque, grabación del año (la canción “Niño”) y mejor álbum de folk (La vida era más corta).
Romero ha trabajado anteriormente con muchos artistas vascos como Belako o Merina Gris, además de encargarse del diseño de los premios Gaztea Sariak o trabajar para artistas como Trueno o La Zowi.
Rosalía
Durante la gala, Rosalía se ha convertido en la artista más premiada de la noche con seis galardones: álbum del año (Lux), canción del año (“La Perla”), mejor álbum alternativo, mejor video musical en formato corto por 'Sauvignon Blanc' y un galardón a la ingeniería de su disco.
"Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo Rosalía, al recibir uno de los premios.
Por su parte, el cantante uruguayo Jorge Drexler se alzó con tres de los siete galardones a los que aspiraba, en las categorías de mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa.
De la misma forma, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con mejor interpretación de música electrónica, mejor canción pop/rock y mejor video musical de largo formato.
Además, Karol G recibió los premios al mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta e interpretación de reguetón por su colaboración con Feid "Verano Rosa".
Persona del Año
Daddy Yankee fue nombrado en la gala Persona del Año de esta edición. Yankee expresó su sorpresa al recibir este reconocimiento de la mano de la cantante estadounidense Janet Jackson, con quien colaboró en 2018 en el tema 'Made for Now'.
El artista trajo el reguetón a la ceremonia en una actuación que comenzó vistiendo una capa con la bandera de Puerto Rico para cantar su tema ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, que esta noche se coronó como la mejor canción urbana, además de temas como 'Gasolina', 'Lo que pasó, pasó' o 'Dura', en la que lo acompañó Bad Gyal.