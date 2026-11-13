El bilbaíno Adrián Romero, premiado con un Latin Grammy en la noche de Rosalía

Rosalía

Durante la gala, Rosalía se ha convertido en la artista más premiada de la noche con seis galardones: álbum del año (Lux), canción del año (“La Perla”), mejor álbum alternativo, mejor video musical en formato corto por 'Sauvignon Blanc' y un galardón a la ingeniería de su disco.



"Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo Rosalía, al recibir uno de los premios.

Por su parte, el cantante uruguayo Jorge Drexler se alzó con tres de los siete galardones a los que aspiraba, en las categorías de mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa.

De la misma forma, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con mejor interpretación de música electrónica, mejor canción pop/rock y mejor video musical de largo formato.

Además, Karol G recibió los premios al mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta e interpretación de reguetón por su colaboración con Feid "Verano Rosa".

