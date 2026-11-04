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Euskadiko Orkestra recupera "La vie profonde de Saint François d 'Assise" de Aita Donostia
Un siglo después de su estreno en París, Euskadiko Orkestra interpretará "La vie profonde de Saint François d 'Assise", de Aita Donostia en su segundo programa sinfónico de la temporada. Los conciertos tendrán lugar del 6 al 11 de noviembre en San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona.
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