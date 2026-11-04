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Euskadiko Orkestra recupera "La vie profonde de Saint François d 'Assise" de Aita Donostia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadiko Orkestrak Aita Donostiaren "La vie profonde de Saint François d’Assise" berreskuratu du

Última actualización

Un siglo después de su estreno en París, Euskadiko Orkestra interpretará "La vie profonde de Saint François d 'Assise", de Aita Donostia en su segundo programa sinfónico de la temporada. Los conciertos tendrán lugar del 6 al 11 de noviembre en San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona.

Euskadiko Orkestra Música

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