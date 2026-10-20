El grupo Nøgen anuncia su último disco y gira de despedida
El grupo donostiarra publicará en 2027 su último disco, y realizará una gira final de conciertos para despedirse de su público.
El grupo donostiarra de folk-pop Nøgen anuncia que se despide: publicará su último disco a principios de 2027, y emprenderá la gira de su adiós. Junto al anuncio, el quinteto ha publicado este martes el primer single de su cuarto y último disco, “Onak eta txarrak”.
“Hace diez años empezamos a cantar al desnudo, sin nada que esconder, y así queremos despedirnos. En este último disco está todo lo que hemos sido, y queremos cantarlo junto a todas las personas que han crecido con nosotros”, ha señalado el grupo.
La gira de despedida set itula “Etxera nola heldu”, y estas son sus primeras fechas: 20 de febrero en Lekuona Fabrika (Errenteria), 27 de febrero en Kafe Antzokia (Bilbao), 6 de marzo en el Café La Palma (Madrid) y 1 de mayo en Razzmatazz 3 (Barcelona). Las entradas para Bilbao, Madrid y Barcelona se pondrán a la venta mañana, 21 de octubre, a las 11:00 h, y las de Errenteria el próximo 10 de diciembre.
2016an hasi zuen bere bidea Nøgen taldeak, eta Lys EPa (2017), Liv Til Døden (2018), Under Alt (2020) eta Åben Cirkel LPak argitaratu ditu, baita Galdu baino lehen 2025eko bertsioen EPa ere.
Nøgen fue creado en 2016, y ha publicado el EP Lys (2017), los LP Liv Til Døden (2018), Under Alt (2020) y Åben Cirkel, además del EP de versiones Galdu baino lehen en 2025.