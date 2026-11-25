Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, el pianista Josu Okiñena y el coro Ahots Taldea han presentado este miércoles en San Sebastián la primera edición integral de la obra coral no litúrgica de Aita Donostia, un proyecto que recupera 127 composiciones del destacado músico y compositor, 17 de ellas inéditas hasta ahora.

La publicación recupera, ordena y pone a disposición de coros, intérpretes, investigadores y ciudadanía la obra no litúrgica del músico. De las 127 obras recopiladas, 105 parten de materiales musicales preexistentes, principalmente cantos tradicionales, mientras que 22 son composiciones originales.

En lo que respecta a la lengua, 89 de las obras recuperadas están escritas en euskera.

Esta primera gran edición se ha organizado en tres volúmenes, a la venta en la web de OE Oficina: “Volumen I: Obras sobre cantos tradicionales para voces mixtas”, “Volumen II: Obras sobre cantos tradicionales para voces iguales” y “Volumen III. Obras Originales”.