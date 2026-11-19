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Vuelve Peiremans+: "Diciembre será tiempo para el rock and roll"
Euskaraz irakurri: Gorka Urbizu: "Abendua rock-and-rollerako astia izango da"
El grupo Peiremans+ está de vuelta. Gorka Peiremans, Ima Peiremans y Txiki Peiremans han grabado un EP de cinco temas, y tienen una gira de veinte conciertos por delante.
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