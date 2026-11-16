La cantante británica Raye encabeza la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por This Contains Hope, seguida por la española Rosalía, que ha obtenido nueve, que se elevan a 11 para el album Lux, si se tienen en cuenta dos categorías técnicas, las de mejor producción e ingeniería de grabación.

La británica Raye, de 29 años, aspira a los tres grandes premios: grabación y canción del año con "Where Is My Husband!" y álbum del año por This Music May Contain Hope, y suma ya 15 nominaciones en su carrera, aunque aún no ha ganado ningún Grammy.

Rosalía, por su parte, ha hecho historia en estos premios. La artista de Barcelona está nominada en las siguientes categorías: Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa; Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Vídeo Musical, por "Berghain"; Mejor Interpretación Pop, por "Sauvignon Blanc"; Mejor Interpretación de Música Alternativa, por "Reliquia"; Mejor Interpretación de Música Global, por "Porcelana" y Mejor Canción Latina, por "La Perla".

Además, si se toman en cuenta las categorías técnicas de mejor producción e ingeniería de grabación, el trabajo de Rosalía suma un total de once nominaciones. Estas nominaciones llegan después de que el pasado jueves en los Latin Grammy se llevara seis galardones por Lux, su cuarto álbum de estudio.

Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert y Phoebe Bridgers han logrado siete nominaciones, y con seis se han quedado Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean.

La ceremonia de entrega será el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.