“Festina lente” de Eñaut Elorrieta, un disco eficaz e inagotable

La fascinación hacia lo novedoso puede resultar, en ocasiones, cegadora; hay veces en las que nos adentramos tanto en caminos recién estrenados que nos alejamos sin querer demasiado de nuestra casa. Es un peligro acechante, en lo que a la música se refiere, cuando entregamos nuestras canciones a alguien capaz de llevarlas hasta donde él quiera.

No obstante, el músico Eñaut Elorrieta (Gernika-Lumo, 1975) y los productores Bryce Dessner (The National, Bon Iver, Nick Cave, Hermanas Labèque, Taylor Swift) y David Chalmin (Triple Sun, Thom Yorke, Madonna) no han sucumbido a la tentación, y, en el disco Festina lente (Elkar, 2026), han puesto sus enormes capacidades siempre al servicio de las composiciones de Elorrieta, ora para acomodarlas ora para proyectarlas pero jamás para ocultarlas, recargarlas o alzarse sobre ellas.

En los estudios La Fabrique des Ondes de Senpere, Dessner, Chalmin, Ben Lanz y Raphael Seguinier han vestido las guitarras acústicas y las luminosas melodías vocales de Eñaut con teclados, hipnóticas armonías de guitarra, piano, una sutil capa de texturas y programaciones electrónicas, bajos, baterías y, como vía hacia la épica, vientos (¡esos metales de la segunda mitad de “Otsaila”!).