“Festina lente” de Eñaut Elorrieta, un disco eficaz e inagotable
El músico publica “Festina lente”, su cuarto disco largo en solitario. La voz, los acordes y los arpegios de Elorrieta encuentran refugio y empuje en la ubérrima y distinguida envoltura que para ellos han diseñado Bryce Dessner y David Chalmin, productores de lujo de este trabajo.
La fascinación hacia lo novedoso puede resultar, en ocasiones, cegadora; hay veces en las que nos adentramos tanto en caminos recién estrenados que nos alejamos sin querer demasiado de nuestra casa. Es un peligro acechante, en lo que a la música se refiere, cuando entregamos nuestras canciones a alguien capaz de llevarlas hasta donde él quiera.
No obstante, el músico Eñaut Elorrieta (Gernika-Lumo, 1975) y los productores Bryce Dessner (The National, Bon Iver, Nick Cave, Hermanas Labèque, Taylor Swift) y David Chalmin (Triple Sun, Thom Yorke, Madonna) no han sucumbido a la tentación, y, en el disco Festina lente (Elkar, 2026), han puesto sus enormes capacidades siempre al servicio de las composiciones de Elorrieta, ora para acomodarlas ora para proyectarlas pero jamás para ocultarlas, recargarlas o alzarse sobre ellas.
En los estudios La Fabrique des Ondes de Senpere, Dessner, Chalmin, Ben Lanz y Raphael Seguinier han vestido las guitarras acústicas y las luminosas melodías vocales de Eñaut con teclados, hipnóticas armonías de guitarra, piano, una sutil capa de texturas y programaciones electrónicas, bajos, baterías y, como vía hacia la épica, vientos (¡esos metales de la segunda mitad de “Otsaila”!).
Como esa persona que nos cede nuestro espacio pero siempre está a nuestro lado sin elevarse sobre nosotros, los arreglos acompañan, infatigables y generosos, las diez canciones del disco, desde la sugerente intro electrónica con ecos jazz de “Ahal”, que abre el álbum, hasta el fascinante outro de la última canción, “Aulki”, que cuenta con la entusiasta y exquisita letra de Amets Arzallus: “Alda ezinik ez dago ezer. / Egia bat da, higatu arte” (“No hay nada inmutable. / La verdad es verdad / hasta que se desgasta”, traduce Fernando Rey).
Entre una y otra, disfrutamos del segundo single del disco, “Erreka”, con sus enardecedores timbales, y “Putzua”, dominada por los silencios y los metales, ambas atravesadas por el pulso del rock y propulsadas a paso de corchea; “Aira nazau” es una atmosférica declaración de intenciones contra el inmovilismo (“Gehiengo isilak babesten banau/ nire zaurian geratzen banaiz / aira nazazu” / “Si me protege la mayoría silenciosa / si me regodeo en mi propia herida / hazme volar”, en traducción de Fernando Rey); y el rotundo single “Ostiral poz bat” sirve de tratado para aprender cómo escribir una canción emocionante y estimulante partiendo de una fabulosa melodía.
A continuación, llegan los ecos folkies norteamericanos de “Ilargipean”; “Madre vieja” y la soberbia “Otsaila”, que funcionan como hilo conductor con los anteriores discos de Elorrieta Irteera argiak y Fantasia, aunque ahora corresponde a los metales elevar la canción hasta donde antes lo hacían, por ejemplo, las cuerdas; y “Gora begira”, que traslada a Elorrieta y, con él, a las y los oyentes a territorios más electrónicos y etéreos, llenos de capas donde resuenan los falsetes.
Festina lente es un disco tan eficaz como inagotable; contiene, por supuesto, melodías atractivas y memorables, pero el universo musical creado por Dessner, Chalmin y Elorrieta entrega a las y los oyentes inquietos y atentos tanta diversión, tantos estímulos, como deseen.
Entrevista
Eñaut Elorrieta: “En este disco confluyen todos mis anteriores caminos”
El músico vuelve con “Festina lente” su cuarto disco largo en solitario. Hemos hablado con él largo y tendido sobre este luminoso y profundo disco producido por Bryce Dessner, miembro de The National, y David Chalmin.