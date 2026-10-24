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La canción "Laztana" de Latzen cumple 30 años

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Latzen taldearen "Laztana" kantuak 30 urte bete ditu

EITB

Última actualización

Hay canciones que llegan hasta lo más íntimo y “Laztana”, del grupo Latzen, es una de ellas. El primer disco de la banda oñatiarra cumple 30 años, por lo que han vuelto al estudio para grabar una nueva versión de la canción que en su día llegó al corazón de tanta gente.

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