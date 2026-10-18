SAN SEBASTIÁN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

The National actúa en el Kursaal junto a una larga lista invitados

Publicidad
The National taldea Kursaalen izan da gonbidatu askorekin batera
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Aaron y Bryce Dessner han elegido Euskal Herria para celebrar durante todo un fin de semana su 50 cumpleaños. Una gran fiesta musical, con una larga lista de invitados, que culmina con esta cita en Donostia.

Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca Música Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X