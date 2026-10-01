Zeatikez, Belako, Tatta, Lukiek, Esanezin, Aimarz, Mr Luken, BARRRK y Burutik celebrarán en Tabakalera Musikaren Eguna

Gaztea y Tabakalera celebrarán el próximo 11 de octubre en San Sebastián, Musikaren Eguna. Entre otras y otros, actuarán zeatikez, Belako, Tatta, Lukiek, Anne Lukin, Esanezin, Aimarz, XSakara, Kattalin eta Nenufarrak, BARRRK, Garazi Esnaola y Herenegun, en un programa que comenzará desde la mañana y se desarrollará durante 12 horas.

También actuarán en la fiesta de la música Niña Coyote eta Chico Tornado, Libe Kortazar & Jon Basaguren, Apotheke 90, GAR, RTZ, Mugan, Burutik, Silitia, Nhil, Mr Luken e Indigo. Todas las actuaciones tendrán una duración de treinta minutos, y se repartirán por los diferentes espacios de Tabakalera.

Los conciertos serán gratuitos, pero habrá que contar con invitación. Tanto los conciertos como las entradas estarán divididas en diferentes bloques, que serán anunciados próximamente.

Gaztea realizará un completo seguimiento del acto, y los conciertos se podrán ver en streaming desde la web de Gaztea o su canal de Youtube.