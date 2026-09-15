Macklemore, excluido de la gira de Ed Sheeran en EE. UU. por sus proclamas propalestinas
El rapero estadounidense Macklemore ha denunciado que ha sido excluido de la gira por Estados Unidos de la estrella del pop Ed Sheeran tras sus comentarios a favor de Palestina y su proclama de "Palestina libre" durante un concierto el 4 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey.
Macklemore ha escrito en Instagram que él y Sheeran tuvieron "algunas conversaciones difíciles la semana pasada". Messina Touring Group, promotor de la etapa estadounidense de la gira “Loop Tour” de Sheeran, ha declarado para Rolling Stone que los dueños de los recintos donde se iban a celebras los conciertos las próximas fechas de la gira notificaron a los promotores que no permitirían la realización de un concierto que incluyera a Macklemore en el cartel.
"Tras conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no actuará en las fechas restantes como telonero", ha declarado Messina Touring Group.
Sheeran no ha hecho comentarios inmediatos al respecto.
Macklemore ha sido durante mucho tiempo partidario de la causa palestina y crítico de la ofensiva de Israel en Gaza y de su ocupación de Cisjordania, por lo que ha participado en campañas para defender la causa y lanzó lanzó Hind's Hall, un himno de protesta en solidaridad con los manifestantes propalestinos y en memoria de Hind Rajab, una niña palestina de 5 años que murió a manos de tropas israelíes en Gaza.
Macklemore, artista ganador del Grammy, estaba programado para actuar en ocho de los diez conciertos restantes de la gira de estadios de Sheeran.
El Consejo Israelí-Estadounidense inició una petición instando a Sheeran a excluir a Macklemore de la gira.
Macklemore declaró en Instagram que el multimillonario Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, recabó apoyo entre algunos dueños de estadios y comunicó a Sheeran que no permitirían su actuación en sus recintos si Macklemore continuaba en la gira.
En un comunicado dirigido a los medios estadounidenses, Kraft afirmó que dedica gran parte de su tiempo a combatir el odio y el antisemitismo, y que sentía "la responsabilidad de alzar la voz cuando considero que se ha cruzado esa línea".
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