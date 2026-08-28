En directo: Basking Beat & Bite
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ETS revoluciona el parque Europa con el tema 'Badator Marijaia'
Unas 37 000 personas han asistido al concierto de la banda alavesa, que ha hecho vibrar al público con un repaso de sus grandes temas. ETS ha sorprendido a los asistentes al Parque Europa con el tema de ‘Badator Marijaia’, de Aste Nagusia.
Muere Dolly Parton, legendaria estrella de la música country
La cantante y compositora estadounidense ha fallecido a los 80 años. Llevaba unos meses difíciles y había llegado a suspender algunos conciertos.
Zea Mays, Leire Martínez, Bebe, M-Clan... todos los conciertos de Aste Nagusia
Aste Nagusia 2026 llenará Bilbao de música durante toda la semana, con una amplia programación de conciertos repartida por distintos escenarios de la ciudad. Estas son las principales actuaciones, fechas y horarios para disfrutar de la oferta musical de las fiestas.
ETS hará vibrar hoy Bilbao en la primera noche de conciertos del Parque Europa
La cita es a las 00:00 horas, dentro de la programación de Aste Nagusia y en el parque Europa. La jornada también incluirá otras propuestas musicales, entre ellas la actuación de la Banda Municipal de Bilbao, junto a Serafín Zubiri, a las 23:30 horas, en Abandoibarra.
Leire Martínez conquista a 13 000 personas en Abandoibarra
La artista donostiarra ha presentado su debut en solitario, “Historias de aquella niña”, combinando emoción y nostalgia, al recuperar también algunos de los éxitos de su etapa en La Oreja de Van Gogh.
Zea Mays hace vibrar Abandoibarra ante una multitud entregada
‘Elektrizitatea’ ha puesto a saltar y cantar al público, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados. El grupo ha contado también con invitados como Francis Díez, vocalista de Doctor Deseo, para cantar juntos ‘Corazón de tango’.
El concierto de ETS en Bilbao se traslada al 25 de agosto por la huelga de los técnicos de espectáculos
El concierto de ETS previsto inicialmente para el próximo 26 de agosto se celebrará finalmente el martes 25 de agosto, tras acordarse el cambio de fecha en coordinación entre el grupo y el Ayuntamiento de Bilbao.
Natxo de Felipe se sube de nuevo al escenario para tocar canciones inéditas de Oskorri
El veterano músico Natxo de Felipe ha ofrecido un concierto muy especial, "Abandonatuak", en el Santuario de Arantzazu. Esta cita se enmarca dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián, con la participación y el patrocinio de EITB. Durante la actuación, se han podido escuchar de nuevo, en un formato renovado y eléctrico, temas que nunca encontraron un hueco en los discos de la mítica banda.
El tenor peruano Juan Diego Flórez y nueve espectáculos abren la Quincena Musical de San Sebastián
Desde este domingo y hasta el 30 de agosto, el auditorio Kursaal, el teatro Victoria Eugenia o Tabakalera acogerán más de 60 conciertos. Entre los espectáculos destacados, se conmemorará el bicentenario del fallecimiento de Arriaga con el concierto “Arriaga harrigarria” y el regreso de Natxo de Felipe con una actuación en Arantzazu.