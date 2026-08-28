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En directo: Basking Beat & Bite

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Basking beat and bite
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Basking Beat & Bite

Última actualización

Basking Beat & Bite celebrará una nueva edición el próximo 29 de agosto, con conciertos simultáneos en Miami, Santiago de Chile, Helsinki y Tbilisi. La programación reunirá a cuatro propuestas de la música vasca actual: Merina Gris, Mirua, Sua e Idoia.
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