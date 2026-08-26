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ETS revoluciona el parque Europa con el tema 'Badator Marijaia'

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En Tol Sarmiento
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ETS taldeak hankaz gora jarri du Europa parkea, "Badator Marijaia" abesten

EITB

Última actualización

Unas 37 000 personas han asistido al concierto de la banda alavesa, que ha hecho vibrar al público con un repaso de sus grandes temas. ETS ha sorprendido a los asistentes al Parque Europa con el tema de ‘Badator Marijaia’, de Aste Nagusia.

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