ETS hará vibrar hoy Bilbao en la primera noche de conciertos del Parque Europa
La cita es a las 00:00 horas, dentro de la programación de Aste Nagusia y en el parque Europa. La jornada también incluirá otras propuestas musicales, entre ellas la actuación de la Banda Municipal de Bilbao, junto a Serafín Zubiri, a las 23:30 horas, en Abandoibarra.
El grupo alavés ETS (En Tol Sarmiento) será el encargado de inaugurar los conciertos del escenario del Parque Europa este martes, 25 de agosto, a las 00:00 horas, dentro de la programación de Aste Nagusia. La actuación, prevista inicialmente para el miércoles 26, se ha adelantado por petición de la propia banda, debido a la convocatoria de huelga del sector técnico.
La jornada también incluirá otras propuestas musicales, entre ellas la actuación de la Banda Municipal de Bilbao, junto a Serafín Zubiri, a las 23:30 horas, en Abandoibarra. En la Pérgola, a esa misma hora, Asier Bilbao será el encargado de animar el ambiente con su espectáculo. Por su parte, la Plaza Circular acogerá en esta ocasión a la orquesta navarra En Esenzia, que promete una actuación cañera y potente de 20:00 a 23:00 horas.
Nueva jornada repleta de actividades
Uno de los momentos más esperados llegará a las 22:30 horas, con la celebración del XXXIV Concurso Internacional Villa de Bilbao de Fuegos Artificiales, a cargo de Pirotecnia Vulcano, encargada de poner el broche de color y pólvora a la noche festiva.
Previamente, la ciudadanía podrá disfrutar con el tradicional toro de fuego en la Plaza Arriaga (21:00 horas), así como con danzas vascas en la romería que tomará la Plaza del Gas, a partir de las 20:00 horas.
La jornada arranca a las 10:00 horas, con la tradicional Diana de txistularis y txupin, seguida del certamen gastronómico del Arenal y de bilbainadas en el Casco Viejo. Durante la mañana también habrá pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis, conciertos de la Banda Municipal y actividades infantiles en el Parque Doña Casilda.
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