ETS hará vibrar hoy Bilbao en la primera noche de conciertos del Parque Europa

El grupo alavés ETS (En Tol Sarmiento) será el encargado de inaugurar los conciertos del escenario del Parque Europa este martes, 25 de agosto, a las 00:00 horas, dentro de la programación de Aste Nagusia. La actuación, prevista inicialmente para el miércoles 26, se ha adelantado por petición de la propia banda, debido a la convocatoria de huelga del sector técnico.

La jornada también incluirá otras propuestas musicales, entre ellas la actuación de la Banda Municipal de Bilbao, junto a Serafín Zubiri, a las 23:30 horas, en Abandoibarra. En la Pérgola, a esa misma hora, Asier Bilbao será el encargado de animar el ambiente con su espectáculo. Por su parte, la Plaza Circular acogerá en esta ocasión a la orquesta navarra En Esenzia, que promete una actuación cañera y potente de 20:00 a 23:00 horas.

Nueva jornada repleta de actividades

Uno de los momentos más esperados llegará a las 22:30 horas, con la celebración del XXXIV Concurso Internacional Villa de Bilbao de Fuegos Artificiales, a cargo de Pirotecnia Vulcano, encargada de poner el broche de color y pólvora a la noche festiva.

Previamente, la ciudadanía podrá disfrutar con el tradicional toro de fuego en la Plaza Arriaga (21:00 horas), así como con danzas vascas en la romería que tomará la Plaza del Gas, a partir de las 20:00 horas.

La jornada arranca a las 10:00 horas, con la tradicional Diana de txistularis y txupin, seguida del certamen gastronómico del Arenal y de bilbainadas en el Casco Viejo. Durante la mañana también habrá pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis, conciertos de la Banda Municipal y actividades infantiles en el Parque Doña Casilda.