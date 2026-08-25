ETS taldeak dantzan jarriko du gaur Bilbo, Europa parkeko kontzertuen lehen gauean
Hitzordua 00:00etan da, Europa Parkean. Horrez gain, beste musika proposamen batzuk ere izango dira, besteak beste, Bilboko Udal Bandaren emanaldia, Serafin Zubirirekin batera, 23:30ean, Abandoibarran.
ETS (En Tol Sarmiento) talde arabarrak emango die hasiera Europa parkeko eszenatokiko kontzertuei, astearte gauean, abuztuak 25. Emanaldia 00:00etan izango da, Aste Nagusiaren egitarauaren baitan. Hasiera batean abuztuaren 26rako aurreikusita zegoen kontzertua aurreratu egin dute, taldeak berak hala eskatuta, ikuskizun teknikarien greba-deialdia dela eta.
Egunak beste hainbat musika-proposamen ekarriko ditu. Besteak beste, Bilboko Udal Bandak eta Serafin Zubirik batera joko dute 23:30ean, Abandoibarran. Pergolan, ordu berean, Asier Bilbaok giroa berotuko du bere ikuskizunarekin. Plaza Biribilak, berriz, Nafarroako En Esenzia orkestra hartuko du, eta taldeak emanaldi indartsu eta bizi-bizia eskainiko du 20:00etatik 23:00etara.
Jarduera mordoa
Gaurko unerik esperoenetako bat 22:30ean iritsiko da: Bilbao Hiria Su Artifizialen Nazioarteko XXXIV. Lehiaketa Nagusia dela eta, Pirotecnia Vulcanoren eskutik. Horrek emango dio amaiera kolorez eta bolboraz betetako jai-gauari.
Aurretik, herritarrek zezensuzkoa izango dute Arriaga plazan, 21:00etan, eta dantzak ere izango dira Gas plazan, 20:00etatik aurrera.
Jardunaldia 10:00etan hasiko da, txistularien ohiko dianarekin eta txupinarekin. Ondoren, Areatzan gastronomia-lehiaketa eta Alde Zaharrean bilbainadak izango dira. Goizean zehar, gainera, erraldoi eta buruhandien kalejira egingo da txistulari eta gaitariekin, eta Udal Bandaren kontzertuak eta haurrentzako jarduerak ere izango dira Casilda Iturrizar parkean, besteak beste.
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