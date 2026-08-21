ETSk Bilbon emango duen kontzertua abuztuaren 25era aurreratu dute, ikuskizunetako teknikarien greba dela eta
Hasiera batean abuztuaren 26rako aurreikusita zegoen En Tol Sarmiento taldearen kontzertua datorren asteartean izango da azkenean, taldeak eta Bilboko Udalak aldaketa adostu ostean.
Bilboko Aste Nagusiko kontzertuei begira, azken orduko aldaketa bat iragarri dute. ETS (En Tol Sarmiento) taldeak abuztuaren 26an eskaini behar zuen kontzertua abuztuaren 25ean egitea erabaki dute, ikuskizunetako teknikariek asteazkenerako deitu duten grebaren aurrean errespetua eta elkartasuna erakusteaz gain.
Horrela adostu dute Udalak eta musika taldeak, ostiral honetan ohar bidez eta sare sozialetan iragarri dutenez.
Azken egunotan, greba deialdia egin duten sindikatuen bozeramaileak ETS taldearekin harremanetan jarri dira deialdiaren arrazoiak eta testuingurua azaltzeko. Horren ondotik, ETSk kontzertuaren eguna aldatzeko eskatu zion Bilboko Udalari.
Geroztik, ETS taldea eta Udala elkarlanean aritu dira, eta kontzertua abuztuaren 25era aurreratzea adostu dute azkenean.
ETSk "elkartasuna eta errespetua" agertu dizkie greba deitu duten ikuskizunen sektoreko teknikariei, baita kultur zein musika alorrean jarduteko "behar-beharrezkoa" den kolektibo honen egoera eta aldarrikapenei "ikusgarritasuna" ematen lagundu ere.
"Kontzertu bakoitzaren atzean eszenatokira igo gaitezen ahalbidetzen duen profesional talde handi bat dago. Egoera honen aurrean, teknikarien sektorearekiko errespetua eta elkartasuna helarazi nahi dugu, baita langileek haien grebarako eskubidea askatasunez erabili dezaten lagundu ere", nabarmendu du taldeak.
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