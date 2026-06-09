ETSk Bilboko Aste Nagusian joko du
Talde arabarra Europa parkeko oholtzara igoko da datorren abuztuaren 26an.
Bilboko Udalak aurtengo Aste Nagusian joko duen lehen musika taldearen izena iragarri du astearte honetan, sare sozialetan. Horren arabera, ETS (En Tol Sarmiento) taldeak Europa parkeko agertokian joko du datorren abuztuaren 26an.
Aurten Bilboko Aste Nagusia abuztuaren 22tik 30era egingo da, eta Abandoibarreko eta Europa parkeko agertokien musika programazio osoa datozen asteetan ezagutuko da. Ildo horretan, Bilboko Udalak bere sare sozialei adi egoteko eskatu die herritarrei.
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