El Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado hoy, martes, el primero de los conciertos de Aste Nagusia que este año se celebrará del 22 al 30 de agosto. ETS (En Tol Sarmiento) actuará el próximo 26 de agosto en el Parque Europa, según ha confirmado el Consistorio a través de sus redes sociales.

El cartel completo de conciertos de los escenarios del Parque Europa y Abandoibarra se conocerá en próximas fechas, y el Ayuntamiento bilbaíno invita a la ciudadanía a permanecer atentos a sus redes sociales para conocer las próximas incorporaciones.