Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Korrontzik 80 dantza talde batuko ditu otsailean BECen
"Korrontzi. Mundua dantzan" ikuskizuna otsailaren 13an izango da Bizkaia Arenan. Sarrerak salgai daude dagoeneko, eta EITBk ikuskizuna grabatuko du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Azkena Rock Festivalek Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash eta Wilcoren eskutik ospatuko du 25. urteurrena
ZUZENEAN
Duela min.
Lau artistak Ed Sheeranen bira utzi dute Macklemoreri elkartasuna adierazteko
ZUZENEAN
Duela min.
Macklemore rap abeslaria Ed Sheeranen biratik kanporatu dute Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Erramun Martikorenak "Atzar Gaiten" diskoa aurkeztu du Baigorrin
ZUZENEAN
Duela min.
Silvio Rodriguezek Bilbo liluratu du bere abestiekin
ZUZENEAN
Duela min.
Silvio Rodriguezek geldialdia egin du Bartzelonan, Euskal Herrirako bidean
ZUZENEAN
Duela min.
Zuzenean: Basking Beat & Bite
ZUZENEAN
Duela min.
ETS taldeak hankaz gora jarri du Europa parkea, "Badator Marijaia" abesten
ZUZENEAN
Duela min.
Dolly Parton hil da, country musikaren izar ospetsua
Gehiago ikusi