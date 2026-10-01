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Korrontzik 80 dantza talde batuko ditu otsailean BECen

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Korrontzi. Mundua dantzan" ikuskizuna otsailaren 13an izango da Bizkaia Arenan. Sarrerak salgai daude dagoeneko, eta EITBk ikuskizuna grabatuko du.  

Kontzertuak Musika

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