Trafikoa
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Hauek dira urriaren 1ean indarrean sartu diren DGTren arau berriak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Autoan, motoan zein patinete elektrikoan dabiltzanentzako DGTren trafiko-arau berriak urriarean lehenengoan sartu dira indarrean. Bideo honetan, isuna saihesteko kontuan hartu beharreko aldaketa garrantzitsuenak laburbildu dizkizugu.

Trafikoa Isunak Gizartea

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