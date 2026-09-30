TRAFIKO ISTRIPUA

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Bi pertsona larri zauritu dira Balmasedan, bi ibilgailuk talka eginda

Aurre-alboko talka izan da, ibilgailuetako bat BI-636 errepidean sartu da eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

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Bi pertsona larri zauritu dira eta anbulantzian eraman dituzte Gurutzetako Ospitalera, bien ibilgailuek talka eginda, BI-636 errepidean, Balmaseda parean.

Istripua 13:00ak aldera gertatu da, Kadaguako korridorean, Burgoserako noranzkoan, eta errepidea moztu dute arratsaldeko hirurak arte.

Aurre-alboko talka izan da, ibilgailuetako bat BI-636 errepidean sartu baita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Trafiko Istripuak Gizartea

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