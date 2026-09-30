72 urteko gizon bat atxilotu dute Iruñean, indarkeria matxista egotzita
Foruzaingoak segurtasun dispositiboa antolatu zuen atzo Alde Zaharrean, atxilotutako gizona etxebizitza batean gotortu zelakoan bikotekideari mehatxu egin ondoren. Agenteek gizona etxean ez zegoela egiaztatu zuten.
Foruzaingoak 72 urteko gizon bat atxilotu du, ustez, atzo bikotekideari mehatxu egin ostean Iruñeko Alde Zaharrean gotortu zen gizona. Geroztik, hura bilatzeko eta atxilotzeko agindua indarrean zegoen eta telefonoz harekin negoziaketan aritu ondoren, gizonak bere burua entregatu du, Foruzaingoak asteazken honetan jakinarazi duenez.
Nafarroako Larrialdi Zerbitzuek 10:00ak aldera abisua jaso zuten, gizon bat arma batekin Iruñeko Alde Zaharreko etxebizitza batean gotortuta zegoela ohartaraziz. Hori dela eta, segurtasun dispositiboa martxan jarri zuten.
Etxebizitzan sartu zirenean gizona ez zegoela egiaztatu zuten. Ordurako, emakumeak etxetik alde egitea eta salbu jartzea lortu zuen.
Foruzainak atzodanik telefonoz harremanetan izan dira gizonarekin, eta negoziaketan aritu eta gero bere burua entregatu du.
Gizona foruzain-etxera eraman dute, indarkeria matxista leporatuta.