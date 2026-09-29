ETXEBIZITZA
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Amaiak eskura eman dio Sanchezi etxebizitza dekretuaren aldeko aldarrikapena

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako abeslariak La Vanguardia sarien banaketa ekitaldia aprobetxatu du eskaera hori Espainiako Gobernuko presidenteari helarazteko, eta ez du inolako aitzakiarik izan kartela kameren eta ikusleen aurrean erakusteko, Bartzelonan egindako galan.

Etxebizitza Musika Gizartea

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