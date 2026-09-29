Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Amaiak eskura eman dio Sanchezi etxebizitza dekretuaren aldeko aldarrikapena
Nafarroako abeslariak La Vanguardia sarien banaketa ekitaldia aprobetxatu du eskaera hori Espainiako Gobernuko presidenteari helarazteko, eta ez du inolako aitzakiarik izan kartela kameren eta ikusleen aurrean erakusteko, Bartzelonan egindako galan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Adingabe bat sastatu dute Txantreako ikastetxe batean
ZUZENEAN
Duela min.
Hondarribian gertatutakoa ekidin zitekeela eta gizarteak porrot egin duela nabarmendu du Igor Enparan alkateak
ZUZENEAN
Duela min.
Etxebizitzaren aldeko aldarrikapenekin bat egin dute Bilbon, eta hainbat protestarik Arriaga plazan kanpaldia egin dute
ZUZENEAN
Duela min.
Etxebizitza dekretuak 2028ra arte etxegabetzeak debekatzen ditu, aldi baterako alokairua gogortzen du eta laguntza fiskalak ematen ditu
ZUZENEAN
Duela min.
Rigoberta Menchu eta Shirin Ebadi Bakearen Nobeldunek Fair Saturday saria jaso berri dute Bilbon
ZUZENEAN
Duela min.
Gizon bat oso larri zauritu da Orkoienen, aire konprimatuko botila bat lehertu egin zaio eta
ZUZENEAN
Duela min.
Udaltzain batek gizon bat hil du, tiroz, Hondarribian
ZUZENEAN
Duela min.
Etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa Bartzelonan, Sanchezek parte hartu duen ekitaldi baten kanpoaldean
ZUZENEAN
Duela min.
Mamografiak erabiliz emakumeen arrisku kardiobaskularra aurreikusteko proiektua garatu du Osakidetzak
Gehiago ikusi